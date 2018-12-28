МИД РФ: в начале года в России пройдет саммит по Сирии

Москва, , 12:51 — REGNUM В начале 2019 года в России пройдет встреча президентов России Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. Об этом 28 декабря сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, саммит в астанинском формате «пройдет в начале года в России».

«Сейчас наша очередь принимать саммит стран-гарантов. Он должен пройти примерно в первую неделю года», — подчеркнул Богданов, добавив, что конечные даты будут зависеть от рабочих графиков глав государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ США от участия в астанинском формате свидетельствует о нежелании Вашингтона заниматься мирным урегулированием в Сирии.

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