США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Астане

Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Власти Соединённых Штатов не планируют принимать участия в очередном раунде переговоров по Сирии, запланированных на конец ноября 2018 года в Астане. Об этом заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Дипломат подчеркнул, что США не являются участниками каждой эффективной инициативы по САР, при этом в Вашингтоне положительно воспримут итоги астанинской встречи, если они окажутся эффективными, пишет «Коммерсантъ». Подобным образом США поступили после саммита в Стамбуле, который состоялся в октябре 2018 года. Участие в нём приняли лидеры России, Германии, Франции и Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11-ая международная встреча по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 28−29 ноября. Планируется, что переговоры пройдёт в традиционном формате с участием представителей стран-гарантов России, Ирана, Турции, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на встрече также будут присутствовать представители Иордании и ООН.

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