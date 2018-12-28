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«Переименованная» Киевом УПЦ готовит обращение в суд

Политика

Каноническая церковь управляется из Киева, а не из Москвы

Киев, 28 декабря 2018, 10:59 — REGNUM  Требование о принудительном переименовании украинскими властями канонической Украинской православной церкви будет оспорено в суде. Об этом заявил глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский в интервью информационно-просветительскому отделу УПЦ.

Он отметил, что подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон 5309 о переименовании УПЦ в Украинскую метрополию Русской православной церкви распространяется на религиозные организации, центр управления которых находится на территории России. Однако УПЦ подчиняется центру, расположенному в Киеве, следовательно, закон в отношении нее не действует.

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Произвольное толкование чиновниками этого закона и требования изменить названия общин УПЦ дадут религиозной организации право оспорить эти действия в суде, пояснил Барышевский и добавил, что закон 5309 противоречит украинской конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов заявил, что переименование затеяно Киевом ради ослабления позиций канонической церкви. В УПЦ власти видят конкуретнта раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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