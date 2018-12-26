Опубликован список объектов на Украине, обещанных Константинополю за томос

Киев, , 14:35 — REGNUM Список храмов, обещанных президентом Украины Петром Порошенко Константинопольскому патриаху Варфоломею, опубликован 26 декабря украинским изданием «Вести».

В списке значится Киево-братский Богоявленский монастырь, расположенный на территории Киево-Могилянской академии, Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь Киева, Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, который находится на территории Межигорья — резиденции беглого президента Украины Виктора Януковича.

Также Константинопольскому патриархату отойдут: Успенская церковь Львова, Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано-Франковская область), Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область), Спасо-Преображенский монастырь (город Новгород-Северский), Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (город Глухов), Глинская пустынь (Сумская область), Кресто-Воздвиженский женский монастырь (город Полтава), Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (город Одесса).

По данным журналистов, вопросом передачи святынь ведает советник Порошенко Ростислав Павленко. Для того, чтобы выяснить настроения священнослужителей западных областей страны, к ним отправился чиновник министерства культуры Украины.

В канонической Украинской православной церкви отметили, что большей частью объектов, указанных в списке, пользуется УПЦ на правах аренды. В юридическом отделе УПЦ считают, что механизм отъёма церквей скорее всего будет основан на печально известном законе №5309 о переименовании УПЦ — если церковь изменит название, её заставят перезаключать договора аренды и не позволят это сделать.

«Даже в лихие 90-е самые страшные рекетиры и бандиты не покушались на храмы и монастыри. Сегодня же уровень морали в обществе допускает возможность даже таких, крайних, мер», — рассказал архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, принуждающий каноническую Украинскую православную церковь изменить свое название.

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В УПЦ считают, если государство не защищает права верующих, а наоборот их преследует, верующие должны сами защищать свои храмы от захватов раскольниками.

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