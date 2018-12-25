В УПЦ рассказали, для чего Киев затеял переименование церкви

Киев, , 10:30 — REGNUM Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) нужен Киеву для ослабления позиций этой церкви и для того, чтобы духовенство и прихожане перешли в новую, образованную раскольниками украинскую церковь. Такое мнение выразил глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Новая структура видит в УПЦ конкурента, полагает он. Так, после объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской поместной автокефальной православной церкви общее количество приходов составило около 7 тысяч, причем реально действуют из них 4 тысячи.

«А приходы УПЦ — более 12 тысяч», — цитирует Бахова союз православных журналистов Украины.

Фактически закон о переименовании создает предпосылки для религиозной розни на Украине, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины подписал закон о переименовании канонической УПЦ в Украинскую метрополию Русской православной церкви. В течение четырех месяцев каноническая УПЦ должна изменить название и соответствующим образом изменить устав.

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