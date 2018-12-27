Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

Киев, , 11:13 — REGNUM В базу данных сайта «Миротворец» внесли постоянного участника российских политических ток-шоу Вячеслава Ковтуна, сообщило 27 декабря издание Strana.ua.

Политолог Ковтун является апологетом идеологии украинства и сторонником киевского режима, который участвует в программах, где неудачно дискутирует с другими гостями, имеющими антифашистские убеждения. По этой причине создатели «Миротворца» обвиняют Ковтуна в «участии в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

По их мнению, Ковтун является лже-экспертом, директором несуществующей организации. Благодаря участию в российских ток-шоу он якобы приобрёл недвижимость в Москве.

Напомним, сайт «Миротворец» был создан при поддержке министерства внутренних дел страны, вскоре после государственного переворота на Украине, для преследования врагов киевского режима.

После обнародования личных данных на сайте «Миротворец» были убиты популярный украинский писатель Олесь Бузина и политик Олег Калашников.

В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.

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