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Правительство Индонезии выделит 2 млрд рупий пострадавшим от цунами — СМИ

Политика

1,5 млрд рупий пойдут на помощь провинции Бантен, а оставшиеся 500 млн рупий — на помощь провинции Лампунг

Джакарта, 27 декабря 2018, 09:50 — REGNUM  Правительство Индонезии через министерство социальных дел страны окажет помощь пострадавшим от цунами в Зондском проливе в размере двух млрд рупий, или около 143 тыс. долларов США, сообщает информационный портал Detik.

«Общая сумма помощи государства составит чуть больше двух млрд рупий», — заявил глава департамента по социальным вопросам и социальному обеспечению министерства социальных дел Индонезии 27 декабря 2018 года.

Известно, что из выделенных средств 1,5 млрд рупий пойдут на помощь пострадавшим в провинции Бантен, а оставшиеся 500 млн рупий — на помощь пострадавшим в провинции Лампунг.

Издание отмечает, что министерство социальных дел также оказывает услуги психологической поддержки в округах Лабуан, Ангсана и Панимбанг. Открыты также семь пунктов общественного питания в Бантене и пять в Лампунге.

Как передавало ИА REGNUM, цунами в Зондском проливе, по последним данным, унесло жизни 430 человек, 1495 получили ранения и 159 числятся пропавшими без вести. Количество людей, оставшихся без жилья, увеличилось до 22 тыс. человек.

Подробности: Число погибших от цунами в Индонезии увеличилось до 430 человек

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Стихийные бедствия в Индонезии
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