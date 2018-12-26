Число погибших от цунами в Индонезии увеличилось до 430 человек

Джакарта, , 11:36 — REGNUM Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что число погибших от цунами в Зондском проливе увеличилось до 430 человек, сообщает 26 декабря CNBC Indonesia.

Согласно последним данным, объявленным Сутопо Пурво Нугрохо, в результате цунами в Индонезии 1495 человек получили ранения и 159 числятся пропавшими без вести. Количество беженцев возросло до 22 тыс. человек.

По его словам, цунами разрушило 924 жилых дома, 73 отеля и вилл, 434 лодки в провинциях Бантен и Лампунг. Кроме того, в результате стихийного бедствия повреждены 24 автомобиля и 41 мопед.

«Данные, которые мы представляем — временные. Вероятно, завтра они увеличатся», — заявил Сутопо Пурво Нугрохо.

Как ранее передавало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Каракатау в Зондском проливе спровоцировало цунами высотой от 2 до 5 метров 23 декабря. Больше всего пострадали индонезийские провинции Бантен и Лампунг.

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