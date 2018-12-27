Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В «Яндексе» рассказали о причинах удаления из выдачи ссылок на Telegram

Политика

Представители компании пояснили, что это проиходит в автоматическом режиме

В «Яндексе» рассказали о причинах удаления из выдачи ссылок на Telegram
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телеграм

Москва, 27 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  Поисковый сервис «Яндекс» удалил из выдачи ссылки на сайт Telegram. Представители компании сообщили, что подобное может происходить в том случае, если ссылка присутствует в реестре Роскомнадзора. Об этом 26 декабря сообщил сайт телеканала RT.

В «Яндексе» пояснили, что поисковый сервис убирает ссылки в автоматичсеком режиме по мере поступления новых данных из системы ведомства. Стоит отметить, что в поисковой системе Google ссылка на официальный сайт мессенджера присутствует и находится на первом месте в выдаче по соответствующему поисковому запросу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Левада-центр» составил список событий 2018 года, которые граждане России считают самыми главными. Блокировку сервиса Telegram самым важным событием уходящего года посчитали 6% опрошенных.

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