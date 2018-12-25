Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам

Москва, , 14:34 — REGNUM Всерьез относиться с публикуемой различными Telegram-каналами информации нельзя, поскольку такие сведения — из области «шепотом друг другу на кухне». Об этом 25 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, кто-то в Кремле читает публикуемые в таких каналах сообщения, кто-то — нет.

«К этой информации нельзя серьезно относиться. Это скорее, знаете, из области «шепотом друг другу на кухне». Как это у нас, у русских, заведено», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о якобы «прокремлевских» Telegram-каналах ответил, что в указанном мессенджере есть множество каналов, отражающих многообразие мнений российского общества.

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