Австрийский журналист попал в список «врагов Украины»

Вена, , 07:47 — REGNUM Австрийский журналист Кристиан Вершутц внесен на Украине в списки «агентов Кремля» и теперь всерьёз опасается за свою жизнь, пишет газета Kronen Zeitung 26 декабря.

57-летний Вершутц более 20 лет работает в австрийской телерадиокомпании ORF, ведет политические репортажи из России, балканских стран, с Украины, с места военных действий на Донбассе. Журналист оказался в базе данных, опубликованной на одном из украинских сайтов, как «агент Кремля».

В качестве причины попадания на этот сайт указывается его «односторонняя, дружественная по отношению к России позиция». Для примера приведены три репортажа Вершутца: рассказ об успешном строительстве крымского моста, об улучшении положения крымских татар, а также его публикация со ссылкой на материалы канала Russia Today, которые Украина трактует как «фейк ньюс». Последние репортажи Вершутца были посвящены критике положения средств массовой информации на Украине, несвободе слова.

«На Украине есть воинствующие, ультранационалистические группировки, которые угрожают журналистам, критикующим политику руководства Украины и пытающимся быть объективными. Уже убиты два журналиста, и я, конечно, не собираюсь быть следующим!» — написал Кристиан Вершутц в письме, адресованном главе телерадиокомпании ORF.

В тексте журналист просит ORF и власти Австрии добиться удаления его имени из списка врагов Украины и прекращения преследования. «Я подчеркиваю, что физическая расправа на Украине угрожает не только мне, но и моим коллегам по всей стране», — пишет он.

Помимо Вершутца в этой базе есть еще два представителя Австрии. Это член «Комитета мира» в Киеве Альфред Альмедер, призывавший к самоуправлению для территорий Донбасса, и заместитель мэра города Линц Детлеф Виммер. Виммер «незаконно» посещал «оккупированный» Крым. В списке враждебных Киеву организаций значится Австрийская партия свободы, входящая в правительство Австрии с декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в базу данных украинского сайта «Миротворец» попал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он попал туда за свою позицию по Крыму и предложение заключить договор между Европейским союзом и Россией.