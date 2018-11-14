Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер попал в список врагов Украины

Берлин, , 15:45 — REGNUM Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Ким Со Ён обеспокоена его безопасностью. Об этом она заявила новостной сети RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В начале ноября имя бывшего канцлера появилась на украинском сайте «Миротворец», куда министерство внутренних дел Украины вносит имена разыскиваемых врагов украинского государства. Шрёдер попал туда за предложенный им договор между Евросоюзом и Россией.

«Как жена, я очень обеспокоена и возмущена. В моей стране (Южной Корее — прим. ИА REGNUM ) и в моей культуре подобного рода атаки против демократических политиков, особенно против бывшего канцлера, не понятны», — сказала Ким Со Ён.

Она недовольна позицией федерального правительства Германии, которое проигнорировало подобный шаг со стороны Украины. По мнению супруги экс-канцлера, министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен осудить действия Киева и заявить, что подобное недопустимо.

В марте этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против Герхарда Шрёдера. Бывший канцлер известен своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным, а также является председателем совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть».