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Путин проведёт переговоры с премьер-министром Армении

Политика

Будут обсуждаться перспективы взаимодействия двух стран

Москва, 27 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля

В ходе переговоров главы двух стран обсудят перспективы взаимодействия на евразийском пространстве.

Отмечается, что премьер-министр Армении Николас Пашинян прибудет в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, о визите Пашиняна в Москву ранее проинформировал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря.

Подробнее: Путин вновь встречается с Пашиняном

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Армяно-российские отношения
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