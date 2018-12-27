Путин проведёт переговоры с премьер-министром Армении

Москва, , 07:25 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля

В ходе переговоров главы двух стран обсудят перспективы взаимодействия на евразийском пространстве.

Отмечается, что премьер-министр Армении Николас Пашинян прибудет в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, о визите Пашиняна в Москву ранее проинформировал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря.

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