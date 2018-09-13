Москва подтвердила официальный визит Путина в Армению

Москва, , 15:45 — REGNUM Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена, сообщают «Известия».

«Сроки будут согласованы», — сказал Песков.

Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом России в Москве, он пригласил Владимира Путина в Ереван, и была достигнута договоренность, что в ближайшем будущем визит состоится.

На уточняющий вопрос о том, когда состоится визит, Пашинян ответил: «Если не до конца этого года, то в начале следующего».