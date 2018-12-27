Asia Times: Фокус внимания США смещается в Индо-Тихоокеанский регион?

Александр Белов, , 08:03 — REGNUM

Вскоре после прихода администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон начал посылать своим союзникам странные сигналы, угрожая выйти из НАТО, Всемирной торговой организации и Совета по правам человека ООН. Американская администрация также ввела санкции против Ирана и России, стремясь заставить их отказаться от стратегий, которые противоречили интересам США, пишет Манодж Кумар Мишра (Manoj Kumar Mishra) в статье для издания Asia Times.

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Недавние события указывают на готовность Белого дома вывести свои войска из Йемена, Сирии и Афганистана. Помимо прочего, решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой с целью остановить нелегальную миграцию привело к тому, что страна столкнулась с внутриполитическим хаосом.

Однако есть явные признаки того, что Вашингтон намерен сохранить свое влияние на Ближнем Востоке с помощью своих арабских союзников. Например, администрация лоббирует не только поставки оружия в Саудовскую Аравию, Трамп также восхищается готовностью Эр-Рияда внести свой вклад в усилия по восстановлению Сирии. Глава Белого дома заявил: «Саудовская Аравия согласилась вместо США предоставить необходимые деньги, которые пойдут на восстановление Сирии. Не может не радовать то, что чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей».

На фоне ощутимых разногласий внутри администрации в основе решения о выводе американских войск, по-видимому, лежит понимание того, что для обеспечения военного присутствия необходимы огромные экономические ресурсы, при этом военное присутствие не приносит ощутимых выгод. Более того, администрация не видит каких-либо возможностей для урегулирования военных конфликтов в ближайшее время. Именно поэтому американская администрация рассматривает планы по выводу примерно 7 тыс. солдат из Афганистана и всех 2 тыс. солдат из Сирии.

С другой стороны, Вашингтон предпринял конкретные меры для усиления сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках индо-тихоокеанской стратегии США ключевое значение имеет формирование группы региональных союзников для противодействия Китаю, в рамках которого Индии отведена одна из центральных ролей.

Недавно государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выделении $113 млн, которые будут направлены на развитие Индо-Тихоокеанского региона, включая финансирование инициатив в области технологий, энергетики и инфраструктуры. Позднее Помпео пообещал, что Вашингтон также выделит еще $300 млн для поддержки усилий в сфере региональной безопасности.

Между тем бывший министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила в июле 2018 года, что «Австралия, Соединенные Штаты и Япония объявили о трехстороннем инвестиционным партнерстве». Перечисленные страны будут способствовать развитию региональной инфраструктуры, расширению связей и стимулировать экономический рост.

Вашингтон сконцентрировал свое внимание на формировании грозной системы альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе. В начале сентября 2018 года США провели переговоры с Индией в формате «2+2», в рамках которых большое внимание было уделено целям и задачам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе диалога две страны договорились о проведении совместных военных учений. В рамках развития стратегических отношений между Индией и США американское руководство предоставило Индии «Стратегическое торговое разрешение — 1» (STA-1), чтобы облегчить экспортный контроль за продажами высокотехнологичной военной продукции. До настоящего момента разрешением STA-1 пользовались исключительно американские союзники по НАТО.

Администрация Трампа предприняла усилия по достижению дипломатического прорыва в вопросе о денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове. Возможно, это было сделано для того, чтобы Вашингтон мог сконцентрировать больше внимания на сдерживании китайского влияния и Индо-Тихоокеанском регионе. Тем временем американская администрация объявила о своем решении выйти из исторического Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с СССР в 1987 году. Вашингтон указал на то, что он стремится заключить всеобъемлющее соглашение, которое ограничивало бы ракетные возможности не только России, но и Китая.

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Стоит упомянуть, что Индо-Тихоокеанский регион не только богат природными ресурсами, особенно углеводородами, которые питают промышленные двигатели мировой экономики, но и превращается в центр международной торговли и инвестиций. Индо-Тихоокеанский регион превращается в огромный рынок, поскольку в данном регионе проживает почти половина всего населения мира. Все больше признаков указывают на то, что к 2050 году половина из 20 крупнейших экономик мира будут расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе, а такие страны, как Индия, Китай, Индонезия и Япония, войдут в пятерку крупнейших экономик мира.