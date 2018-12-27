Кнессет распустился. Парламент Израиля ушел на предвыборные каникулы

Иерусалим, , 02:34 — REGNUM Закон о самороспуске принят израильским парламентом в третьем, последнем чтении, передает радиостанция Kan.

«За» самороспуск проголосовало абсолютное большинство депутатов Кнессета 20-го созыва — 102 человека, воздержались двое. В результате парламент уходит со 2 января на предвыборные каникулы, а 9 апреля в стране состоятся досрочные выборы в Кнессет.

Напомним, последние парламентские выборы в Израиле прошли 17 марта 2015 года. 30 мандатов получила партия «Ликуд» (лидер — премьер-министр Биньямин Нетаньяху), 24 — «Сионистский лагерь» (союз партий «Авода» и «Ха-Тнуа»), 13 — «Объединённый список» (ХАДАШ, БАЛАД, РААМ, ТААЛ), 11 — «Йеш атид», шесть — «Наш дом — Израиль». Всего в Кнессет прошли десять партий и блоков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря лидеры правящей коалиции решили распустить Кнессет на фоне проблем с принятием закона о призыве. Нетаньяху одобрил этот шаг.

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