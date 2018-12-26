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Бывший министр обороны Израиля намерен создать новую партию

Политика

Политик намерен составить конкуренцию правящему «Ликуду»

Иерусалим, 26 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  25 декабря бывший министр обороны Израиля Моше Яалон объявил о своем намерении создать партию, которая будет представлена на ближайших парламентских выборах. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Бывший министр Яалон разместил на своей странице в социальной сети Facebook видео, в котором он заявил о решении вернуться в политику после двухлетнего перерыва. В своем обращении политик отметил, что намерен создать партию «без фокусов». «Я всю жизнь был солдатом моей страны, и я призываю вас идти со мной, чтобы принести Израилю надежду», — подчеркнул Яалон.

Как стало известно, новая партия будет иметь правоцентристскую направленность. Таким образом, она составит конкуренцию правящему «Ликуду», членом которой был сам Моше Яалон. В ближайшее время политик представит программу своей новой партии.

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Зарубежная хроника
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