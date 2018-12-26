Власти Италии подтвердили намерение сократить число депутатов в парламенте

Рим, , 15:29 — REGNUM В числе приоритетов правительства Италии в ближайшее время будут вопросы о сокращении числа депутатов обеих палат парламента, а также о продолжении сокращения их льгот и привилегий, заявил в интервью Affari Italiani в среду, 26 декабря, вице-премьер Италии, глава правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

В правительстве будет создана специальная группа с неофициальным названием «руки-ножницы», ее сотрудники будут работать над поиском неэффективных бюджетных расходов и способами их сокращений, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2018 года новое правительство Италии внесло в парламент законопроект о проведении референдума о сокращении численности депутатов и сенаторов с 630 и 315 до 400 и 200 соответственно. По оценке правительства, это позволит ежегодно экономить до 500 млн евро и к тому же сделает работу парламента более эффективной.

Летом 2018 года в соответствие со своими предвыборными обещаниями правящие партии Италии урезали часть привилегий для бывших депутатов и министров, в частности, лишив их так называемых «золотых пенсий» (пенсий размеров более 4000 евро, не обеспеченных страховыми взносами).

Читайте также: Власти Италии предложат гражданам сократить число депутатов парламента