Власти Италии предложат гражданам сократить число депутатов парламента

Рим, , 18:29 — REGNUM Правительство Италии внесло в парламент законопроект о проведении референдума о сокращении численности обеих палат парламента, сообщил в среду, 19 сентября, министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро, передает Italia Oggi.

Сейчас в нижней палате парламента Италии — 630 депутатов, в верхней — 315 сенаторов. Проект предполагает, что число депутатов сократится до 400, а число сенаторов до 200.

В Италии больше депутатов, чем в какой-либо из европейских стран, а сокращение их численности до предложенных показателей позволило бы экономить около 500 млн евро в год, заявил министр. Кроме того, если в парламенте будет немного меньше депутатов, его работа станет более эффективной, полагают в правительстве.