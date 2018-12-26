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Индонезия примет иностранную помощь после распоряжения президента — СМИ

Политика

Механизм оказания международной помощи жертвам цунами в Зондском проливе должен быть одобрен главой государства

Джакарта, 26 декабря 2018, 14:38 — REGNUM  Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что механизм оказания международной помощи жертвам цунами в Зондском проливе должен быть одобрен президентом страны Джоко Видодо, сообщает Tribunnews.

«Международная помощь будет принята, если будет соответствующее распоряжение или заявление главы страны. До сих пор официального заявления правительства Индонезии не было», — отметил Сутопо Пурво Нугрохо.

По словам официально представителя агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, экономический ущерб от цунами в Зондском проливе не будет слишком большим, намного меньше, чем ущерб от землетрясения в Центральном Сулавеси в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные государства, в частности, Австралия, Япония, Турция, Малайзия уже выразили желание оказать необходимую помощь Индонезии в связи с трагедией, унесшей жизни 430 человек.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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