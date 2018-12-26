Среда, 26 Декабря 2018 года
13:21:11 МСК

Мэр Пасуруана надеется на увеличение числа обучающихся в КНР студентов

Политика

Индонезийская сторона предоставляет стипендии студентам, продолжающим обучение в Китае

Джакарта, 26 декабря 2018, 13:21 — REGNUM  Мэр расположенного на территории провинции Восточная Ява (Индонезия) города Пасуруан Эршад Юсуф заявил, что ему бы хотелось, чтобы больше студентов из его города продолжили свое образование в Китае, сообщает 26 декабря Antaranews.

В настоящее время 34 студента города Пасуруан продолжают свое обучение, начиная с бакалавриата и заканчивая магистратурой в китайском городе Нанкин. Индонезийская сторона предоставляет стипендии студентам, продолжающим обучение в Китае, в размере 23 млн рупий или около 1500 долларов США в год.

«Мне нужна поддержка, как со стороны кампусов двух стран, так и правительства Китая, чтобы больше студентов смогли получили образование в КНР», — заявил Эршад Юсуф.

Напомним, мэр города Пасуруан совершил визит в Китай 21 декабря 2018 года. В городе Нанкин мэр посетил ряд кампусов и мусульманских ресторанов.

Читайте также: Китайский город Нанкин и индонезийский Семаранг стали побратимами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить