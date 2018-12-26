Мэр Пасуруана надеется на увеличение числа обучающихся в КНР студентов

Джакарта, , 13:21 — REGNUM Мэр расположенного на территории провинции Восточная Ява (Индонезия) города Пасуруан Эршад Юсуф заявил, что ему бы хотелось, чтобы больше студентов из его города продолжили свое образование в Китае, сообщает 26 декабря Antaranews.

В настоящее время 34 студента города Пасуруан продолжают свое обучение, начиная с бакалавриата и заканчивая магистратурой в китайском городе Нанкин. Индонезийская сторона предоставляет стипендии студентам, продолжающим обучение в Китае, в размере 23 млн рупий или около 1500 долларов США в год.

«Мне нужна поддержка, как со стороны кампусов двух стран, так и правительства Китая, чтобы больше студентов смогли получили образование в КНР», — заявил Эршад Юсуф.

Напомним, мэр города Пасуруан совершил визит в Китай 21 декабря 2018 года. В городе Нанкин мэр посетил ряд кампусов и мусульманских ресторанов.

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