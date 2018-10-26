Китайский город Нанкин и индонезийский Семаранг стали побратимами

Шанхай, Китай, , 09:40 — REGNUM Правительство китайского города Нанкин и правительство индонезийского города Семаранг на Центральной Яве согласились наладить сотрудничество в качестве городов-побратимов, сообщает Antaranews.

Меморандум о взаимопонимании был подписан мэрами городов.

«Сотрудничество заключается в улучшении отношений между Нанкином и Семарангом в сферах туризма, искусства, культуры и улучшения человеческих ресурсов», — заявила генеральный консул Индонезии в Шанхае Сити Нуграха Малудия.

Издание отмечает, что Нанкин является одной из основных целей индонезийских студентов для продолжения учебы. Согласно данным генерального консульства Индонезии в Шанхае, число индонезийских студентов, которые завершили учебные программы на разных уровнях в городе Нанкин, составило около 800 человек. Индонезия надеется, что число студентов увеличиться за счет правительственной программы стипендий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское правительство через посольство Индонезии в Пекине выразило желание расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун.

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