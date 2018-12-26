Путин обсудит с членами правительства РФ итоги 2018 года

Москва, , 07:17 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства. Эта традиционная встреча главы государства и правительства перед Новым годом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи будут подведены итоги уходящего 2018 года. Рассмотрен ряд текущих вопросов, а также намечены предварительные планы на наступающий 2019 год.

Позже Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов России Встреча состоится в Кремле, приглашены более 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин периодически проводит совещания с членами правительства РФ. В конце ноября в Кремле состоялось заседание по вопросу реализации нацпроектов.

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