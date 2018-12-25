Вторник, 25 Декабря 2018 года
14:38:26 МСК

Песков прокомментировал планы Эрдогана на встречу с Путиным

Политика

Пока в графике таких мероприятий нет

Москва, 25 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 25 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что в графике Путина на ближайшие дни нет оговоренных встреч с Эрдоганом.

Ранее, выступив в турецком парламенте, Эрдоган заявил журналистам, что в встретится с Путиным. Он пояснил, что переговоры с большой долей вероятности состоятся лицом к лицу в ближайшие дни, во время визита в Москву турецкой делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовится к поездке в Москву для обсуждения вывода американских войск из Сирии и политического урегулирования сирийского кризиса.

Читайте также: Путин оценил отношения России и Турции

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве уход США из Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить