Песков прокомментировал планы Эрдогана на встречу с Путиным

Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 25 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что в графике Путина на ближайшие дни нет оговоренных встреч с Эрдоганом.

Ранее, выступив в турецком парламенте, Эрдоган заявил журналистам, что в встретится с Путиным. Он пояснил, что переговоры с большой долей вероятности состоятся лицом к лицу в ближайшие дни, во время визита в Москву турецкой делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовится к поездке в Москву для обсуждения вывода американских войск из Сирии и политического урегулирования сирийского кризиса.

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