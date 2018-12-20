Путин оценил отношения России и Турции

Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин доволен отношениями, которые на сегодняшний день складываются между Российской Федерацией и Турцией. Об этом глава государства заявил на сегодняшней пресс-конференции с журналистами, которая проходит в Москве.

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При этом российский лидер отметил, что иногда позиции не совпадают, но компромиссы находятся.

«Наши турецкие партнёры также готовы на компромиссы идти и находят их на благо развития ситуации в Сирии, на благо борьбы с терроризмом», — указал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о практически полном восстановлении отношений между Россией и Турцией.

Добавим, что за январь-октябрь Турцию посетили свыше 5,724 млн туристов из России.