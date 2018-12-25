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Ярош увидел у политической системы Украины признаки недоразвитости

Политика

По данным последних соцопросов, одним из главных претендентов на пост президента Украины является юморист Владимир Зеленский

Киев, 25 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Народный депутат Украины, националист и бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош не в восторге от включения в президентские рейтинги кандидатур певца Станислава Вакарчука и юмориста Владимира Зеленского.

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Ярош подчеркнул, что относится к этому безусловно «негативно».

»Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь», — сказал Ярош в интервью «Украинской правде», отметив, что в развитых странах много людей, подобных Зеленскому и Вакарчуку, «выскакивают сейчас в политике».

При этом политик заявил, что уважает Владимира Зеленского как человека, а с Вакарчуком у него есть некоторые общие черты («Он патриот и я патриот»), однако полное расхождение в мировоззренческих позициях. Ярош уверен, что участие далёких от политики людей в жизни страны в военное время может негативно отразиться на судьбе Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Украине состоятся выборы президента страны и в национальный парламент. Согласно данным социологических исследований, в тройку лидеров потенциальных кандидатов в президенты страны попали глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 20,7% голосов, актёр Владимир Зеленский (11,4%), и действующий глава государства Пётр Порошенко (10,3%). При этом, в случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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