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Певец Вакарчук согласен стать кандидатом в президенты Украины — СМИ

Политика

Рок-исполнитель дал обещание представителям стран Большой семёрки и Евросоюза

Киев, 25 октября 2018, 08:55 — REGNUM  Украинский певец Святослав Вакарчук до конца 2018 года объявит о своём участии в выборах президента Украины, сообщило 24 октября издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в сентябре состоялась закрытая встреча Вакарчука с послами стран Большой семёрки и Евросоюза, на которой музыкант пообещал пойти на президентские выборы.

Напомним, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, певца поддерживает 8% избирателей. Ранее его рейтинг находился в районе 12%, но упал, поскольку Вакарчук не подтверждал и не опровергал своего желания избираться.

Участие Вакарчука может существенно повлиять на ход избирательной кампании, поскольку рейтинг лидера гонки — Юлии Тимошенко — составляет около 13%, а следующим наиболее влиятельным кандидатом является действующий президент Петр Порошенко с рейтингом 6,8%.

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Напомним, в 2015 году Святослав Вакарчук участвовал в программе «построения сети мировых лидеров», которую проводил Йельский университет, а в 2017 прошёл обучение в Центре демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.

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