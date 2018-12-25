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Глава минобороны Белоруссии высказался по базе «форт Трамп» в Польше

Политика

Призывы Варшавы о размещении на территории Польшу американской военной базы вызовут дальнейший рост напряженности

Минск, 25 декабря 2018, 11:12 — REGNUM  Возможное размещение военной базы США на территории Польши в Белоруссии рассматривают как источник военной угрозы. Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков в интервью РИА Новости.

По его словам, призывы Варшавы о размещении на территории Польшу американской военной базы вызовут дальнейший рост напряженности.

«Что касается Беларуси, то любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства», — цитирует агентство слова Равкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание в стране военной базы США «форт Трамп» является решенным вопросом.

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Внешняя политика Белоруссии
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