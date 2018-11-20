В Польше назвали создание военной базы США решенным вопросом

Варшава, , 15:31 — REGNUM Создание в Польше военной базы США «форт Трамп» является решенным вопросом, заявил 20 ноября министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«Без сомнения, военная база «форт Трамп» будет создана», — заявил Блащак.

Напомним, в сентябре польский лидер Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу разместить американскую военную базу на территории Польши и присвоить ей название «форт Трамп». По словам Дуды, Польша готова платить не менее $2 млрд за постоянное присутствие американских войск.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на возможное размещение в Польше дивизии военнослужащих армии США Москва будет вынуждена принять ответные меры и приготовиться к нейтрализации возможных военных угроз.

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