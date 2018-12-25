В Пентагоне анонсировали встречу высокопоставленных военных США и Турции

Вашингтон, , 08:44 — REGNUM На текущей неделе должна состояться встреча высокопоставленных военных США и Турции, заявила представитель Пентагона Хезер Бабб.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии и вопросы безопасности.

«Я могу подтвердить, что на этой неделе в Турции пройдут встречи», — заявила Бабб.

По ее словам, Вашингтон и Анкара координируют все вопросы, которые касаются как безопасности Турции, так и ситуации в северо-восточной Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, турецко-американские контакты на высшем уровне резко активизировались на фоне заявлений Анкары о желании провести военную операцию против сирийских курдов и решения Вашингтона вывести из Сирии войска США.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу приехать в Турцию.

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