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Реджеп Тайип Эрдоган позвал Дональда Трампа в Турцию

Политика

Ответная реакция пока неясна

Реджеп Тайип Эрдоган позвал Дональда Трампа в Турцию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара, 24 декабря 2018, 21:22 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом предложил ему приехать в Турцию, сообщил 24 декабря на пресс-конференции в Анкаре пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

По его словам, личная встреча президентов США и Турции в ближайшие месяцы не планируется, но Трамп сказал, что в 2019 году совершит визит в Турцию.

Стоит отметить, что американская сторона пока не подтверждает этих планов.

Напомним, 23 декабря в ходе телефонных переговоров Трампа и Эрдогана они «долго и продуктивно» обсуждали вывод американских войск из Сирии и расширение торговли между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, турецко-американские контакты на высшем уровне резко активизировались на фоне заявлений Анкары о желании провести военную операцию против сирийских курдов и решения Вашингтона вывести из Сирии войска США.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган рассказал о продуктивном разговоре с Трампом

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Турция и США
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