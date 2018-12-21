Медведев сменил главу Росимущества

Москва, , 17:53 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 декабря освободил Дмитрия Пристанскова от должности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Согласно документу, опубликованному пресс-службой правительства, Пристансков, возглавлявший ведомство с апреля 2016 года, отправлен в отставку по собственному желанию.

Другим распоряжением Дмитрий Медведев назначил новым главой федерального агентства Вадима Яковенко.

Яковенко в 2006—2010 годах работал в администрации президента России. Затем в течение пяти лет возглавлял Главное следственное управление СК России по Москве. В 2015—2016 годах был заместителем главы Федеральной миграционной службы. В декабре 2016 года назначен главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента России в Центральном ФО.

Дмитрий Пристансков, по информации источников «Интерфакса», планирует вернуться на работу в ГМК «Норильский никель», и, вероятнее всего, займёт пост вице-президента компании.