Пятница, 21 Декабря 2018 года
18:08:55 МСК

Медведев сменил главу Росимущества

Политика

Новым главой Росимущества стал бывший руководитель московского главка Следственного комитета Вадим Яковенко

Москва, 21 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 декабря освободил Дмитрия Пристанскова от должности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Согласно документу, опубликованному пресс-службой правительства, Пристансков, возглавлявший ведомство с апреля 2016 года, отправлен в отставку по собственному желанию.

Другим распоряжением Дмитрий Медведев назначил новым главой федерального агентства Вадима Яковенко.

Яковенко в 2006—2010 годах работал в администрации президента России. Затем в течение пяти лет возглавлял Главное следственное управление СК России по Москве. В 2015—2016 годах был заместителем главы Федеральной миграционной службы. В декабре 2016 года назначен главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента России в Центральном ФО.

Дмитрий Пристансков, по информации источников «Интерфакса», планирует вернуться на работу в ГМК «Норильский никель», и, вероятнее всего, займёт пост вице-президента компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить