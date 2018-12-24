Фургал попросит сделать Хабаровск городом федерального значения

Хабаровск, , 12:05 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на пресс-конференции сообщил журналистам, что намерен добиваться для Хабаровска статуса города федерального значения. Об этом он хочет попросить правительство России. 26 декабря состоится встреча Сергея Фургала с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Будем совместно разрабатывать программу и выходить на федеральный центр с просьбой предоставить Хабаровску статус города федерального значения», — заявил Сергей Фургал на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года.

В ходе общения с журналистами Фургал отметил, что центр ДФО характеризуется нахождением органов исполнительной власти. Но сегодня, по словам главы края, никто пока никуда не переезжает.

«Кроме того, некоторые представительства окружных органов будут расширяться, например, штаб Восточного военного округа. Следственный комитет будет открывать в Хабаровске высшее учебное заведение по обучению специалистов», — подчеркнул Фургал.

Губернатор отдельно отметил, что Хабаровск не понесет никаких финансовых потерь в связи с переносом столицы ДФО во Владивосток:

«Если рассматривать с точки зрения потерь финансовых, то никаких потерь нет. Столица, кроме названия, сама по себе не давала никаких денег, никаких дополнительных субсидий или трансфертов из федерального центра не поступало. С точки зрения имиджа, да, имиджевые потери есть», — сказал Фургал.

Губернатор также подчеркнул, что перенос столицы обсуждался все последние годы, а выборы в Приморье только ускорили процесс.

«Когда я узнал об этом, ничего сделать уже было нельзя», — добавил глава края.

Встреча губернатора Фургала с президентом России Владимиром Путиным состоится 26 декабря 2018 года.

Губернатор намерен поговорить с главой государства о том, как сегодня развивается Хабаровский край, какие меры принимает новое правительство для улучшения позиций региона.

«Ну, и соответственно, я буду поднимать проблемы, которые есть сегодня в Хабаровском крае. Буду выступать с просьбой оказать содействие в решении этих проблем, но именно в тех рамках, по которым отвечает федеральный центр. Я не намерен приукрашивать ситуацию, а только четко и внятно рассказать, что есть, что мы делаем, что будем делать», — подчеркнул Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО во Владивосток из Хабаровска.