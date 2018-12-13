Центр Дальневосточного федерального округа перенесён во Владивосток

Москва, , 17:33 — REGNUM Член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев оценивает перспективы ДФО в связи с переносом столицы как очень позитивные.

«Честно говоря, между Хабаровском и Владивостоком всегда существовала конкуренция — кто столица Дальнего Востока. И хабаровчане на все успехи Дальнего Востока и Владивостока по приему форумов, по развитию крупных проектов, по созданию Федерального университета, да и после строительства моста на остров Русский, всегда «показывали фигу» и говорили: «А столица всё равно мы!». Хотя в реальности все проекты и центр развития Дальнего Востока, центр развития с азиатским регионом, давно переместился во Владивосток. Инициатива временно исполняющего обязанности главы Приморского края Олега Кожемяко состояла в том, чтобы привести в соответствие де-факто и де-юре. И эта инициатива была поддержана президентом страны», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Наверняка это стоило больших усилий, потому что перенос связан с различными организационными проблемами, но в конце концов Олег Кожемяко этого добился, со всеми переговорил, во Владивостоке смогли найти помещения, возможности решений организационных моментов. И Дальнему Востоку перенос столицы во Владивосток принесет гораздо больше пользы в плане контактов и развития, бюджетных денег и коммуникаций, и, конечно, лучшей управляемости, особенно со стороны территориальных подразделений федеральных органов власти», — подчеркнул Олег Матвейчев.

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