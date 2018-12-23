Песков рассказал о жалобах вместо вопросов на пресс-конференции Путина

Москва, , 17:38 — REGNUM На пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году некоторые обращения были жалобами, а не журналистскими вопросами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Это фактически были обращения граждан, — цитирует Пескова «Интерфакс». — Эти люди не имели никакого отношения к журналистам».

По его словам, эти люди, некоторые из которых озвучивали не соответствующую действительности информацию, отняли время у настоящих сотрудников СМИ.

Песков напомнил, что Путин на пресс-конференции через средства массовой информации доводит до жителей страны политику государства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 20 декабря. Телевизионную трансляцию мероприятия вели «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Москва-24» и 360.

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