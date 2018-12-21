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Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 1,4 млн телезрителей в Москве

Политика

Аудитория пресс-конференции президента России в этом году оказалась сопоставима с показателями за предыдущие два года

Москва, 21 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  Состоявшуюся 20 декабря ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в Москве посмотрели 1,42 млн телезрителей. Такие предварительные данные представила аналитическая компания Mediascope.

Совокупный охват трансляции, то есть количество зрителей, смотревших пресс-конференцию хотя бы одну минуту, составил 3 млн человек.

Отмечается, что эти данные сопоставимы с показателями за предыдущие два года, но ниже, чем данные за 2014 и 2015 годы, когда аудитория достигала 1,7 млн человек.

Данные об аудитории по всей России, как ожидается, будут представлены в ближайшие дни.

Напомним, традиционная большая пресс-конференция президента России продлилась 3 часа 45 минут. Телевизионную трансляцию мероприятия вели «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Москва-24» и 360.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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