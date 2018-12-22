Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Киев, , 17:16 — REGNUM Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подписан президентом Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на странице в соцсети Twitter.

‏"Президент (Порошенко) подписал закон (о переименовании УПЦ)», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви принял парламент Украины 20 декабря 2018 г.

Читайте также: Переименование УПЦ не вяжется с украинским законом «О свободе совести»

А также: Киев уничтожает УПЦ, так как провалил экономические реформы — депутат Рады