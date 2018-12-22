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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Политика

Законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви принял парламент Украины 20 декабря 2018 г

Киев, 22 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подписан президентом Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на странице в соцсети Twitter.

‏"Президент (Порошенко) подписал закон (о переименовании УПЦ)», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви принял парламент Украины 20 декабря 2018 г.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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