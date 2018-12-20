Киев уничтожает УПЦ, так как провалил экономические реформы — депутат Рады

Киев, , 19:13 — REGNUM Парламент Украины проголосовал один из антицерковных законопроектов — №5309 о насильственном переименовании Украинской православной церкви, несмотря на конституционный запрет дискриминации какой-либо конфессии. Об этом 20 декабря написал на своей странице в Фейсбуке депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«К сожалению, Верховная Рада уже проголосовала один из антицерковных законопроектов — №5309 о насильственном переименовании Украинской православной церкви, несмотря на конституционный запрет дискриминации какой-либо конфессии. Считаю, что этим антиправославным голосованием власть окончательно противопоставила себя народу», — считает Новинский.

По его словам, власти уничтожают УПЦ, поскольку провалил важные экономические и социальные реформы.

«Утром, в нарушение регламента, коалиция поставила в повестку дня законопроекты, направленные на уничтожение канонической Украинской православной церкви. У этого беззакония есть единственная причина — критически низкие рейтинги власти: большинство реформ провалено, люди живут в нищете, в стране война, доверие к власти на нуле. Единственным общественным институтом, которому доверяют украинцы, осталась церковь», — полагает Новинский.

Он обвинил власти в уничтожении крупнейшей православной конфессии Украины в угоду избирательной кампании Петра Порошенко.

«Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине — Украинской православной церкви, прихожанами которой, по самым скромным подсчетам, являются около 10 миллионов человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и вероисповедания. И, по-видимому, в верующих УПЦ режим видит для себя угрозу. Мы с коллегами по партии и фракции выступаем против создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа. И против углубления раскола украинского общества в угоду избирательной кампании Порошенко. Это преступление против Украины», — подытожил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря парламент Украины принял в целом законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви. За законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» проголосовали 240 депутатов.

В документа отмечается, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».