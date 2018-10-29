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Президентские выборы в Бразилии выиграл Жаир Болсонару

Политика

«Бразильский Трамп» набрал 56% после подсчета 94% голосов

Бразилиа, 29 октября 2018, 01:42 — REGNUM  «Бразильский Трамп», кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару одерживает победу во втором туре президентских выборов в Бразилии, 29 октября передает агентство Reuters.

По результатам подсчета 94% голосов, Болсонару выигрывает выборы с 56% голосов. У его соперника, Фернанду Аддада из Партии трудящихся, 44% голосов.

Результат выборов в целом соответствует многочисленным опросам общественного мнения, которые отдавали победу «правому популисту» Болсонару.

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