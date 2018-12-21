МИД назвал катастрофической ситуацию с выдачей виз США гражданам России

Москва, , 23:48 — REGNUM Москва считает трудности с выдачей американских виз гражданам России следствием целенаправленной политики властей США. Об этом говорится в распространённом 21 декабря комментарии МИД России.

«С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан», — сообщают в ведомстве.

В МИД напомнили, что с российской стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с $90 за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали $160 вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд.

Подчёркивается, что российский власти в настоящее время, напротив, работают над снижением стоимости виз для американских граждан и соответствующие распорядительные документы находятся на завершающем этапе согласования.

«Американские партнёры об этом прекрасно знают, но, видимо, в рамках своей общей недружественной линии решили преподнести россиянам неприятный новогодний «подарок», — отмечают в МИД.

Ведомство также указывает, что проблема заключается не только в стоимости американских виз, и в целом ситуация с их выдачей в России сложилась «катастрофическая».

Отмечается, что официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США в Москве и Генеральном консульстве США в Екатеринбурге с апреля этого года растянут до 300 дней, во Владивостоке составляет 50 дней.

«Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие. В результате в массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», — заключают в российском ведомстве.

Напомним, накануне посольство США в России сообщило о повышении с 1 января 2019 года стоимости многократной туристической и деловой американской визы для российских граждан до $303. При этом было заявлено, что решение о повышении цены принято в качестве зеркальной меры на визовый сбор, который Россия взимает с американских граждан.

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