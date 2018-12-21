В Китае испытали российскую ЗРС С-400 – успешно

Пекин, , 15:24 — REGNUM Зенитная ракетная система С-400 «Триумф», поставленная по контракту с Россией, прошла испытания в Китае. По данным военно-дипломатического источника, которые цитирует ТАСС, первые тестовые стрельбы, состоявшиеся в первой декаде декабря, завершились успешно.

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Китай получил первый полковой комплект российских ЗРС С-400

Зенитная ракета сбила баллистическую цель, летевшую со скоростью три километра в секунду. Мишень была поражена на предельной дальности — около 250 км.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку зенитно-ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» Россия подписала с Китаем в конце 2014 года. Согласно контракту, в КНР должно быть поставлено не менее шести дивизионов ЗРК С-400 на сумму более $3 млрд.

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В апреле 2018 года в Китай был доставлен первый полковой комплект ЗРС ПВО С-400 «Триумф». Китайскому заказчику были переданы командный пункт, станции РЛС, энергетические и пусковые установки. В ноябре 2018 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о намерении создать на территории Китая специальный центр по обслуживанию ЗРК С-300 и С-400.