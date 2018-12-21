В Кремле прокомментировали снятие санкций с компаний Дерипаски

Москва, , 14:01 — REGNUM Действия компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски, направленные на выход из-под санкций со стороны Вашингтона, можно лишь приветствовать, заявил 21 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, если компании «Русал» удается снизить последствия незаконных ограничений со стороны администрации США, то в российская сторона может это только приветствовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря минфин США должен был исключить компании UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из черного списка в связи с тем, что российский олигарх Олег Дерипаска сократил долю своего участия в капиталах указанных предприятий.

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