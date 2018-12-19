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Власти США решили снять санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго»

Политика

Санкции против Олега Дерипаски останутся в силе

Власти США решили снять санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго»
World Economic Forum
Олег Дерипаска

Вашингтон, 19 декабря 2018, 22:00 — REGNUM  Министерство финансов США намерено исключить из санкционного списка три российские компании: «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Об этом сегодня, 19 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Речь идёт о компаниях, аффилированных с российским миллиардером Олегом Дерипаской. При этом с него самого санкции не снимаются.

Причиной снятия санкций с этих компаний является то, что Дерипаска существенно сократил свои доли в этих компаниях и ушел их их управления. Так, доля Дерипаски в En+ сократилась с примерно 70% до 44,95% без права её увеличения. Новым владельцем акций станет банк ВТБ.

Также на решение о снятии санкций повлияло изменение в составах советов директоров трех компаний. Теперь там появятся граждане США и Великобритании.

Напомним, что активы Дерипаски попали под санкции в апреле 2018 года. Речь шла о так называемом Кремлевском списке, в который страны Запада определили крупных российских бизнесменов, якобы сотрудничающих с Кремлем и помогающих в осуществлении российской внешней политики.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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