Индонезия продолжит развивать экономические связи со странами Африки — СМИ

Джакарта, , 13:49 — REGNUM Индонезия продолжит развивать экономические отношения со странами Африки посредством проведения мероприятия «Индонезия — Африка диалог инфраструктуры» в августе 2019 года, сообщает Antaranews.

Мероприятие, которое состоится на острове Бали, станет продолжением индонезийско-африканского форума, который прошел в апреле 2018 года.

Укрепление экономического сотрудничества с африканскими странами является одним из основных направлений индонезийской дипломатии под руководством президента Джоко Видодо, учитывая, что торговый оборот Индонезии с африканскими странами составляет всего 3% от общего объема торговли Индонезии со всеми странами мира.

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«Подход Индонезии к африканским странам дал положительные результаты благодаря внедрению индонезийско-африканского форума, в рамках которого стороны заключили ряд соглашений на сумму 586,56 млн долларов США», — заявил глава департамента Африки МИД Индонезии Даниэль Тумпал Симанжунтак.

Кроме того, несколько индонезийских компаний начали свою деятельность в Африке, например, компания WIKA подписала контракт на работы по проекту реконструкции президентского дворца в Нигере на сумму 26,7 млн долларов США. Предприятие TIMAH также планирует построить металлургический завод в Республике Нигер в рамках проекта стоимостью 25,9 млн долларов США.

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В странах Африки к югу от Сахары, где проживает более одно млрд человек, ВВП составляет 1,52 трлн долларов США. В 2017 году Китай занял первое место по торговле в Африке с торговым оборотом 129,9 млрд долларов США, затем идут Индия и Япония.

Индонезия находится на четвертом месте с товарооборотом в 8,76 млрд долларов США. В первую очередь, индонезийское правительство нацелено на сотрудничество в области инфраструктуры с такими странами как Сенегал, Кот-д'Ивуар, Танзания, а также архипелагом Занзибар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что страны Африки могут стать потенциальным рынком для халяльных продуктов из Индонезии.

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