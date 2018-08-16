Джоко Видодо рассказал о приоритетах индонезийской дипломатии

Джакарта, , 10:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо затронул тему индонезийской дипломатии в ходе ежегодной сессии парламента, сообщает Antaranews.

Президент заявил, что Палестина является главным приоритетом страны, пока Индонезия занимает пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Дипломатия Индонезии продолжает работать на благо Палестины, а также нацелена на защиту индонезийских граждан за рубежом», — заявил президент на ежегодной сессии парламента.

«Мировое доверие должно быть оправдано. Мир высоко оценивает послужной список индонезийской дипломатии, особенно заслуги Индонезии в гуманитарной сфере», — отметил глава государства.

Индонезия провела индонезийско-афганско-пакистанскую трехстороннюю встречу улемов как вклад Индонезии в воссоздание мира в Афганистане. В Индонезии также проводятся консультация на высшем уровне ученых-мусульман мира.

Индонезия активно сотрудничает со странами Африканского континента. В настоящее время Индонезия экспортирует оборонные средства в Африку, а индонезийские государственные предприятия участвуют в развитии инфраструктуры страны.

Напомним, 8 июня 2018 года Индонезия была избрана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов.

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