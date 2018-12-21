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В Кремле ждут реального вывода войск США из Афганистана

Политика

Следует посмотреть, как решение властей Соединенных Штатов будет воплощено в реальности, подчеркнул Песков

Москва, 21 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  Решение президента США Дональда Трампа о выводе из Афганистана части американского военного контингента нужно будет оценивать по факту сделанного. Об этом 21 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, следует посмотреть, как решение властей США будет воплощено в реальности.

«Давайте вспомним предыдущего президента США (Барака Обамы, — прим. ИА REGNUM ) и те обещания, которые давались шесть-семь лет назад относительно выхода из Афганистана, и сопоставим с реальностью», — предложил Песков.

Он добавил, что в Кремле предпочитают «терпеливо наблюдать и анализировать то, что происходит в реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Афганистана 5 тыс. военнослужащих. Ответственным за военные действия в Афганистане было дано устное распоряжение о подготовке возможного сокращения воинского контингента в стране.

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