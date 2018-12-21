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США могут сократить присутствие в Афганистане — СМИ

Политика

С 14 тыс. до 9 тыс. человек

США могут сократить присутствие в Афганистане — СМИ
Домой. Американские войска в Афганистане

Кабул, 21 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Афганистана 5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает 21 декабря Al Arabia со ссылкой на источник.

Ответственным за военные действия в Афганистане было дано устное распоряжение о подготовке возможного сокращение воинского контингента в стране, отмечает источник.

Как замечают эксперты, сокращение военного присутствия с 14 тыс. до 9 тыс. создаст серьезные проблемы для властей страны, которые испытывают трудности в борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и приказал военным покинуть территорию данного государства.

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