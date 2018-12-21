Франция примет 83 езидских женщин — жертв исламских боевиков

Париж, , 12:01 — REGNUM Первая группа из шестнадцати езидских женщин, ставших жертвами исламистских боевиков, прибыла в Париж в рамках программы приема беженцев, которая, как ожидается, охватит порядка 80 человек в 2019 году, сообщает Le Figaro.

В общей сложности Франция примет 83 человека из Эрбиля на севере Ирака. Эти шестнадцать женщин, «крайне огорченные своим порабощением», были встречены главой МВД Франции Кристофом Кастанером и лауреатом Нобелевской премии мира Надей Мурад, которая поблагодарила французское правительство за выполнение обещания.

Эвакуация езидских женщин осуществляется с помощью французского управление по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra).

Известно, что остальные женщины прибудут во Францию уже в конце января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года глава Франции Эммануэль Макрон встретился с Надей Мурад, пережившей преследование джихадистов в Ираке. Тогда глава государства пообещал, что Франция примет сто езидских женщин, в том числе двадцать к концу 2018 года.

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