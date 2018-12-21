Езидская правозащитница встретилась с папой Римским

Багдад, , 07:45 — REGNUM Папа Римский Франциск провел встречу с лауреатом Нобелевской премии мира, езидской правозащитницей Надей Мурад, сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

Стороны обсудили тяжелое положение религиозных меньшинств на территории Ближнего Востока, в частности езидов, христиан и прочих религиозных и этнических групп, в том числе и в Ираке.

Напомним, Надя Мурад обрела мировую известность после того, как получила Нобелевскую премию мира в 2018 году. Девушка стала жертвой сексуального насилия и рабства со стороны террористов в Ираке. Ей удалось бежать, после чего она приняла решение посвятить жизнь борьбе с подобного рода несправедливостью.

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