Президент Молдавии пообещал снять запрет на российское телевидение

Кишинёв, , 07:33 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон пообещал после выборов снять ограничение на трансляцию в стране российских телеканалов, об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе.

По его словам, власти страны пытаются через цензуру решить политические проблемы, показать «кому-то на Западе, какие они антироссийские».

«Я категорически против этого, после выборов мы этот закон аннулируем», — заявил Додон, добавив, что жители Молдавии имеют право самостоятельно выбирать, какие им телеканалы смотреть.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года парламент Молдавии, большинство в котором составляют прозападные политические силы, повторно принял ранее отклоненный Додоном законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской.

Согласно законопроекту, на территории Молдавии запрещается трансляция программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые созданы в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Развлекательные и другие программы в этот список не попали. Додон осудил новый закон, назвав его «откровенным посягательством на свободу молдавских граждан».

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